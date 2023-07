Hombre gasta 14 mil dólares para convertirse en perro

Un hombre japonés se transformó en perro de la raza border collie tras pagar más de 14 mil dólares por un disfraz hecho a la medida, para comenzar a vivir como una auténtica mascota.

El sujeto, quien en internet se hace llamar “Toco”, afirmó que la prenda le ha ayudado a materializar el sueño de “convertirse en animal”.

En las imágenes difundidas en el canal de YouTube del hombre, que acumula más de 32 mil suscriptores, se le ve portando el disfraz mientras retoza en el césped, rueda por el suelo y juega.

Además, subió un metraje en donde aparece como canino en público por primera vez, lo que ha captado la atención de cientos de internautas, quienes siguen de cerca el contenido de “Toco”.

En el clip se aprecia la sorpresa de los transeúntes por ver al hombre caminando por una calle concurrida.

Asimismo, el disfraz fue completado por un arnés atado alrededor del abdomen, aunque el japonés reconoció que estaba “nervioso” y “asustado” de mostrarse al público.

Al creador de contenido, quien en realidad es un ingeniero japonés llamado Toru Ueda, le gusta relajarse después de una tarde ajetreada utilizando un traje valorado en 23 mil 500 dólares.

Toco contestó a una serie de preguntas en un video publicado el año anterior, donde admite que siempre “tuvo el vago sueño de convertirse en un animal” desde que era pequeño.

La empresa de moda que fabricó el traje confirmó que le tomó 40 días en crear el artículo, con un costo de 14 mil 161 dólares.

Sin embargo, a pesar de su popularidad en internet, Toco oculta sus aficiones a la mayoría de familiares y amigos.

