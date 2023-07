¡Hollywood en huelga! Actores y guionistas se manifiestan

Actores y guionistas del Hollywood han anunciado que iniciarán una huelga contra la industria del cine, amenazando con poner en peligro las diferentes producciones de la pantalla grande de manera inmediata.

Según han esclarecido los mismos inconformes, están exigiendo mejores salarios, además de que buscan una forma de defensa en contra de la inteligencia artificial, pues temen que éste pueda suplirlos.

Ante esto, la presidenta del sindicato de actores de Estados Unidos, Fran Drescher, arremetió contra quienes encabezan los grandes estudios y servicios de streaming, luego de que fracasaron los contratos con éstos, lo que disparó los conflictos entre ambas partes.

Por su parte, el director ejecutivo del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio, aseveró que los líderes sindicales votaron a favor del paro laboral.

Los actores y la industria de Hollywood mantenían negociaciones que incluían el pago base, así como las regalías, mismas que los interpretes aquejaron debido a que, según dijeron, se han visto socavadas por la inflación y por los servicios de streaming.

WE❤️NY#sagaftramembers picketing in front of Paramount on Broadway 🪧 #SAGAFTRAstrike #SAGAFTRAstrong pic.twitter.com/fSOAgjIIau

— SAG-AFTRA (@sagaftra) July 14, 2023