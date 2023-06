¿Cuánto costó la búsqueda de Titán y quién pagará?

Operativo de búsqueda se desplegó no solo por autoridades de Estados Unidos, también de Canadá y con apoyo de Francia.

Cuatro días después del inicio de la búsqueda de Titán la confirmación de la muerte de los cinco pasajeros llegó el jueves por la tarde. Esto luego de que restos fueron encontrados a primera hora. Y posteriormente, confirmados como parte del sumergible por parte de la compañía dueña del vehículo OceanGate.

Titán realizaba una expedición el domingo 18 de junio con cinco pasajeros, dos de ellos encargado de la operación. Y tres visitantes con el objetivo de llegar a más de tres mil metros a los restos del Titanic. Fue alrededor de los mil metros de profundidad que se perdió comunicación.

A partir de ese momento un operativo de búsqueda se desplegó no solo por autoridades de Estados Unidos, también de Canadá y con apoyo de Francia.

Estados Unidos colaboró con aviones C-17, dron acuático con capacidad de mirar hasta 6 mil metros de profundidad y lanchas, además de desplegar boyas sonares. Fue justo un avión de la Guardia Costera de Estados Unidos la que captó sonidos que se supusieron podrían provenir de Titán.

Francia reportó que robot Victor 600 se sumó a la búsqueda en los días finales.

Canadá ha puesto lanchas con especialistas médicos en buceo además de aviones patrulla en el servicio de la exploración.

Búsqueda millonaria del submarino Titán

Se estima que el costo de esta operación por todos los elementos involucrados podría ser millonaria y ya existen medios de comunicación en Estados Unidos que hablan de una cifra superior a los 6 millones de dólares hasta este momento.

El caso más reciente de un rescate en temas acuáticos lo documenta The San Francisco Chronicle ocurrido en 2021 cuando Cyril Derreumaux, un kayakista, fue asistido por la Guardia Costera por una misión que involucró un helicóptero y un bizo, lo cual tuvo un valor de 42 mil dólares.

Una de las grandes dudas que surge

Quién paga

un es quién pagará por estas maniobras, lo cual no ha quedado claro. Existen localidades en Estados Unidos donde esta clase de rescates no son cobrados, pero otros como New Hampshire realizan una factura y exigen el pago si se considera que los rescatados incurrieron en una actividad imprudente. En algunos casos esto se carga a las finanzas públicas.

OceanGate, empresa dueña de Titán, no ha aclarado si los usuarios, que presuntamente pudieron pagar 250 mil dólares por persona para descender en la búsqueda del Titanic, contaban con algún seguro especial para este descenso.

Los tres pasajeros que no eran parte de la compañía habían pagado por la experiencia. Hamish Harding es un empresario británico familiarizado con las exploraciones extremas. Shahzada Dawood, vicepresidente del conglomerado Engro, viajaba con su hijo Sumenan.