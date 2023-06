Video: difunden imágenes de supuestos extraterrestres en Las Vegas

El 8 de junio, la policía de Las Vegas compartió un video de la cámara de un elemento que capturó una luz verde que caía del cielo y a los pocos minutos, el 911 recibió el reporte de un residente que aseguraba que dos entes estaban en el patio de su casa.

De acuerdo con el reporte, generado el 26 de mayo, la noticia fue recibida con escepticismo, pero este domingo salieron a la luz las primeras imágenes de supuestos extraterrestres.

En el metraje divulgado por la policía de Las Vegas, se aprecia una extraña criatura aparentemente sin ropa. Al estar en blanco y negro la imagen, se percibe cómo la criatura intenta esconderse entre los arbustos.

Las imágenes causaron todo tipo de reacciones en internet, siendo replicadas por varios medios de comunicación, no obstante, hay quienes descreen de la veracidad de la noticia, mientras que otros califican el video como una prueba fehaciente de que existen los extraterrestres.

Watch!

Actual #Alien Footage from the Las #Vegas #UFO Landing….

On Duty Area Las Vegas Police Captured Clear Dash Footage of the Flying UFO Aircraft on their Patrol Car Minutes Before

The Same Officers Also Responded to Scene Where this Gentleman Recorded this Footage🤷… pic.twitter.com/6v5R49FGBX

— CBKNEWS (@CBKNEWS121) June 10, 2023