Donald Trump es declarado culpable de abuso sexual

En una decisión que podría perjudicar al republicano y empresario, Donald Trump, en su campaña por regresar a la Casa Blanca, un jurado falló en contra del magnate hallándolo culpable de abuso sexual.

La sentencia se da luego de que la columnista, E. Jean Carroll, acusó al expresidente estadounidense de abusar sexualmente de ella en los vestidores de un centro comercial en el año 1996.

Tras ser encontrado culpable por el cargo, el jurado de Manhattan dictó que la parte afectada recibirá una compensación de cinco millones de dólares por parte de Donald Trump.

Por su parte, el multimillonario no asistió al juicio ni testificó en el proceso, pues, como cualquier acusado en un caso civil, no está obligado a comparecer ante un tribunal, y tiene todo el derecho de no testificar.

A través de sus redes sociales, el de nuevo candidato a la presidencia de E.U., se pronunció en cuanto se dio a conocer el dictamen del jurado, asegurando que no conoce a Jean Caroll, como en anteriores y reiteradas veces lo ha hecho.

Mientras tanto, el abogado de Donald Trump, mencionó que el veredicto era “extraño” y que presentarían una apelación, debido a que inicialmente, la columnista acusó de violación, algo que el jurado rechazó, sin embargo, si encontró culpable al magnate de abuso sexual.

Jean Carroll presentó la demanda el pasado noviembre del 2022, bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, en el que aseguró haber sido víctima de violación por parte de Trump en un centro comercial.