William le juró lealtad a Carlos III y besó su mejilla tras la coronación

El príncipe William protagonizó uno de los tiernos momentos en la coronación de Carlos III, quien hoy 6 de mayo asumió formalmente como rey de Inglaterra durante un ceremonia que arrancó a las 10:20 horas locales y que no se había vivido en Londres desde hace 70 años.

Tras asumir formalmente como monarca de Inglaterra al colocarle la corona de San Eduardo, el primogénito de Carlos III y primero en la línea de sucesión al trono le juró lealtad a su padre y al finalizar le dio un beso en la mejilla.

“Yo, William, príncipe de Gales, te juro lealtad, fidelidad y dedicación, y te serviré como fiel vasallo. Que Dios me ayude”, le dijo el príncipe al rey, ante quien se hincó y le tomó las manos para hacer el juramento de lealtad.

El gesto conmovió al rey Carlos III, quien asintió y dijo “amén”. Reportes de la prensa británica señalan que le susurró al oído “gracias”.

The Prince of Wales pays homage to his father before kissing The King on the cheek.#Coronation pic.twitter.com/YBGxZydNZy

— Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023