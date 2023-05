Familia real saluda a sus seguidores tras la coronación

La familia real finalizó hoy las apariciones públicas formales programadas para Carlos III con un saludo desde el balcón del Palacio de Buckingham hacia todos sus súbditos.

Carlos III se coronó oficialmente como rey de Inglaterra hoy 6 de mayo de 2023, con lo que seguirá el legado de la Casa de Windsor y de la monarquía en Reino Unido. Se trató de un evento no visto desde hace 70 años. Las calles de Londres se paralizaron por la ceremonia en la que el hijo de la reina Isabel II asumió formalmente el trono.

El programa para la investidura de Carlos III como rey de Inglaterra arrancó a las 10:20 horas de Londres con la cabalgata hacia la abadía de Westminster. En presencia de integrantes de la familia real británica, otras casas reales, jefes de Estado e invitados especiales. El hijo de Isabel II fue investido como nuevo monarca.

Carlos III y Camila llegan al Palacio de Buckingham

Los nuevo monarcas regresaron al Palacio después de poco más de tres horas de partir hacia la Abadía de Westminster para ser coronado. El personal de servicio marchó por la calle de The Mall y hacia Buckingham.

The King and Queen have arrived back at Buckingham Palace in the Gold State Coach.#Coronation pic.twitter.com/H0JCnDslWE — Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023

Las tropas británicas se concentraron en el jardín del Palacio de Buckingham, donde saludaron al rey, a su llegada al palacio. El rey salió a la terraza oeste del Palacio de Buckingham para recibir el saludo de las tropas. Donde se tocó el himno nacional y música con gaitas. Las tropas en los jardines del Palacio de Buckingham dieron tres vítores por Carlos.

Princess Anne joins the military in the Buckingham Palace gardens as they prepare to greet her brother.#Coronation pic.twitter.com/UjGPfsXukR — Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023

Tras el saludo militar al nuevo monarca, miles de personas se concentran en la calle que da hacia el Palacio de Buckingham para ver a Carlos III en la emblemática toma oficial como rey desde el balcón. Ya se había detenido la circulación.

The Mall in front of Buckingham Palace is packed with people hoping to get a glimpse of The King and Queen on the Balcony.#Coronation pic.twitter.com/vs7MTK9gdQ — Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023

Con sus nietos y acompañado del príncipe William y Kate, Carlos III y Camila salieron al balcón del Palacio de Buckingham a saludar a todos sus súbditos. A ellos se unieron el príncipe George, el segundo en la línea de sucesión, y dos de las damas de compañía de la reina.

El paso aéreo comenzó con cinco formaciones de helicópteros, seguidos por el equipo de exhibición Red Arrows de la Fuerza Aérea Británica.

Con la aparición de la familia real británica, finalizan por hoy las apariciones públicas formales programadas para Carlos III. Mañana se realizará un almuerzo de coronación y posteriormente será el concierto masivo en el Castillo de Windor.