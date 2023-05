Tiroteo en escuela en Serbia provoca 9 muertos; 8 de ellos, alumnos

Un niño de 13 años detonó un arma de fuego en su salón de clases en Belgrado, Serbia este miércoles por la mañana, asesinando a tiros a ocho de sus compañeros y a un guardia de seguridad en un ataque previamente planeado e hiriendo a otros siete, según las declaraciones de funcionarios serbios.

Con una pistola de su padre, el chico disparó inicialmente contra el guardia de seguridad y tres niñas en el pasillo, después ingresó a un aula en clase de historia y detonó el arma contra el profesor y estudiantes, explicó la policía.

El docente y seis alumnos fueron hospitalizados, algunos con heridas que ponen en peligro su vida.

Las autoridades reportaron que un estudiante de séptimo grado (segundo año de secundaria) fue detenido en el patio de la escuela luego de llamar a la policía y confesar el atentado. La investigación para determinar las causas está en desarrollo.

Veselin Mili, jefe de policía de Belgrado, Serbia, detalló que el menor poseía dos armas, dos cócteles molotov y que a su vez, tenía previamente planeado el ataque.

El Ministerio del Interior precisó que un guardia de seguridad y ocho niños habían muerto, mientras que otros seis menores habían sido hospitalizados, junto con el profesor. Asimismo, el ministro del Interior, Bratislav Gasic, comunicó que el padre del atacante también fue arrestado.

Por otro lado, el ministro de Educación, Branko Ruzic, declaró tres días de luto nacional a partir del viernes.

Este ha sido el tiroteo más mortífero en el país desde 2013, año en el cual Ljubisa Bogdanovic asesinó a 14 personas en el pueblo central de Velika Ivanca.

