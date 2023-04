Supuesto mexicano ataca a cinco hondureños en Texas

Un sujeto que fue identificado presuntamente de origen mexicano, atacó a cinco personas de origen hondureño con un rifle AR-15, privándolos de la vida, en la localidad de San Jacinto, Texas, Estados Unidos.

Esta agresión cobró la vida de un menor de ocho años de edad, un sujeto de 40 años y dos mujeres las cuales, según informaron las autoridades, estaban encima de dos niños más los cuales sobrevivieron al ataque.

Te podría interesar: Marte pudo tener agua salina en la superficie antes de lo que se creía

El hombre de mediana edad, identificado como Francisco Oropeza, se dio a la fuga del lugar del ataque, por lo que el juez emitió una orden de arresto por cinco cargos de asesinato, además que fijó una fianza de cinco millones de dólares.

Mientras tanto, el sheriff del condado señaló que ya poseen la tarjeta del consulado mexicano, sin embargo, las autoridades sospechan que el agresor ya abandonó la ciudad, por lo que exhortó a los ciudadanos no salir de sus hogares.

Por su parte, el gobierno de Honduras solicitó al gobierno de Texas que apliquen todo el peso de la ley, contra el responsable, a la vez que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. declararon que los incidentes con armas de fuego son bastante comunes.

#BREAKING: CLEVELAND, #TEXAS #MASSSHOOTING; April 29, 2023; Authorities Continue Their Search For Francisco Oropeza, 38, A Mexican National, Who In A Drunken Rage Last Night, Walked Into His Neighbors House Executed 5 People Including An 8-Year-Old Child. @wireless_step… pic.twitter.com/2YWpVmOFNJ

— Art Fletcher (@ArtFletcher9) April 29, 2023