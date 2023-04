Perro ataca a hombre que lo golpeó

Por agredirlo con una rama, un hombre sufrió el ataque de un perro, aparentemente de raza Doberman, hasta derribarlo, según los hechos que fueron captados a través de un video que circula en las redes sociales.

En las imágenes, se puede presenciar el momento de la agresión, en el que un sujeto con lo que parece ser una rama, le da un golpe en la cara a un perro que se encontraba sujetado por otro hombre.

Previo a la agresión, el can parecía estar bastante tranquilo, sin embargo, al recibir el golpe el perro se abalanzó sobre su atacante, escapándose de las manos del otro sujeto que lo mantenía agarrado.

Pese a los intentos por ayudar al hombre, no pudieron hacer que el can lo soltara de una poderosa mordida que lo mantenía en el piso, llegando a morder a los dos sujetos y tirarlos al suelo donde no pudieron liberarse del perro.

En la publicación, varios usuarios celebraron el actuar del perro por defenderse de su supuesto agresor, sin embargo, el video corresponde a una muestra de adiestramiento canino en el que se salió de control, provocando la lesión de los entrenadores.