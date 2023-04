Donald Trump es arrestado, tras entregarse a corte en NY

El expresidente Donald Trump se entregó este martes a la Fiscalía de Manhattan para que le den lectura de los 30 cargos de los que se le acusa, derivados del pago a la actriz para adultos, Stormy Daniels, de acuerdo con la cadena CNN.

Se permanece a la espera de que le tomen las huellas dactilares como parte de la detención, aunque es incierto si le tomarán la fotografía policial.

Luego será llevado a una sala del tribunal, donde lo procesarán, una comparecencia que se prevé sea breve y rutinaria, pero que marca un hito histórico y fuera de serie en la historia de Estados Unidos.

La lectura de los cargos ocurrirá aproximadamente a las 14:15 (tiempo local).

Sin embargo, parece ser que luego de que el juez termine el proceso, será puesto en libertad y será libre de volver a su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, donde ha prometido realizar una declaración pública.

Previo a su llegada a la fiscalía, Donald Trump texteó en la red social Truth Social que la experiencia le parecía “surrealista”.

La historia que generó la primera imputación de un expresidente en Estados Unidos tuvo lugar en 2006, cuando el político conoció a Stormy Daniels, durante un torneo de golf.

La actriz afirmó haber tenido relaciones sexuales con Trump e intentó ofrecer la historia a la prensa.

No obstante, una década más tarde, en 2016, cuando el magnate emprendía la carrera electoral para llegar a la Casa Blanca, Daniels contactó a los medios para contarlo todo.

Fue así que Michael Cohen, entonces abogado de Donald Trump, pagó a Stephanie Clifford, nombre real de la actriz, 130 mil dólares para guardar silencio sobre el encuentro.

BREAKING: Donald Trump posts his statement on Truth Social:

“WOW, they are going to ARREST ME.” pic.twitter.com/geeSagQlHl

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) April 4, 2023