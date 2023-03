Video: así fue como la policía abatió agresora en escuela de Nashville

A través de la cámara corporal que portaba un oficial del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, se pudo captar el momento en el que los uniformados pudieron abatir a la autora del tiroteo en la escuela primaria de Nashville, Estados Unidos.

Este martes por la mañana, el departamento de policías publicó las imágenes del momento en el que se enfrentaron contra Audrey Hale, de 28 años, quien provocó un tiroteo en la escuela The Covenant School, que cobró la vida de seis personas.

Tras verificar los salones de clases de la escuela en el primer piso, los policías subieron por la escalera donde encontraron a la tiradora que se estaba viendo sobre una ventana, antes de recibir los disparos del oficial.

Segundos después de los disparos se puede observar a los policías acercándose al cuerpo de la agresora, quien sostenía un rifle de asalto con el que perpetuó el ataque en la escuela católica en Nashville.

Según informó el jefe de policías de esa ciudad, John Drake, la agresora fue identificada como Audrey Hale, de 28 años de edad, una mujer transgénero que consiguió sus armas comprándolas de manera legal.

BREAKING: The body cam footage from Officer Rex Engelbert has been released from the moments leading up to the death of the shooter at Nashville Covenant School.

These scenes are too familiar to us all.

“Insanity is doing the same thing over and over and expecting different… pic.twitter.com/DVLdS1GyO5

— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 28, 2023