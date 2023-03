Tiroteo en escuela cristiana en Nashville, EU, provoca 6 muertos; tres son niños

Por lo menos 3 niños y tres adultos perdieron la vida en un tiroteo este 27 de marzo en un colegio cristiano en Nashville, Estados Unidos. Percance en el que la presunta atacante, fue abatida.

El hecho sucedió en la escuela de la iglesia Covenant Presbyterian, en donde los estudiantes fueron evacuados y se reunieron con sus padres en el convento Woodmont Baptist, en tanto que el Departamento de Bomberos reportó en su cuenta de Twitter que atendían a “múltiples pacientes”.

El Departamento de Policía de Nashville compartió en Twitter que la atacante pereció en un enfrentamiento con elementos que acudieron a la alerta emitida hoy.

Los infantes fueron trasladados con heridas de bala al hospital Monroe Carell Jr. de Vanderbilt y los tres fueron declarados muertos cuando arribaron, de acuerdo con NBC.

La institución educativa tiene alumnos desde preescolar hasta sexto grado de primaria.

We are responding to an active aggressor at 33 Burton Hills Blvd Covenant School.

We can confirm we have multiple patients.

Parents coming to the school should go to 20 Burton Hills at this time. this is an active scene.

— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) March 27, 2023