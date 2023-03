Polleros abandonan bebé de un año en la frontera entre Sonora y Arizona

Polleros o traficantes de personas abandonan a su suerte a un bebé de apenas un año de edad en la línea Internacional junto al lecho del Río Colorado, en el sector de Yuma entre Sonora y Arizona, al noroeste de México.

En el video de un minuto y 30 segundos de duración, se ve al “pollero”, quien cruza desde México hacia los Estados Unidos nadando con el bebé en brazos, emerger del agua entre dos muros de hierro y dejar al niño junto al río en el lecho, después el traficante regresa al agua, el pequeño se pone en pie y lo sigue, pero una camioneta del CBP alcanza a rescatar al bebé antes de que ocurra una tragedia.

“Un niño guatemalteco de un año de edad, fue abandonado en la orilla del río Colorado, la tarde del lunes por un contrabandista que lo llevó al otro lado de la frontera (desde México hacia los Estados Unidos) y luego lo dejó solo a la orilla del agua. ¡Gracias a la rápida respuesta de nuestro agente, se evitó una tragedia!”, publicó la Patrulla Fronteriza en sus redes sociales oficiales.

El hecho ocurrió la tarde del lunes 20 de marzo, en la región de Yuma, Arizona, colindante con el municipio de San Luis Río Colorado en Sonora.

Este viernes, Raúl Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza con 25 años de servicio, público una imagen del niño, guatemalteco, sano y a salvo en los brazos de un agente de migración.

A one-year-old Guatemalan child was abandoned along the Colorado River Monday afternoon by a smuggler who took him across the border and then left him to fend for himself along the water’s edge. Thanks to our agent’s quick response, tragedy was averted! pic.twitter.com/mY2K7t59VE

— Chief Raul Ortiz (@USBPChief) March 23, 2023