Al Qaeda amenaza de muerte al príncipe Harry

El grupo yihadista Al Qaeda amenazó de muerte al príncipe Harry de Inglaterra, añadiéndolo a su lista de objetivos. El libro de memorias de Harry titulado “Spare” ha provocado críticas, polémica y odio desde su lanzamiento el pasado 10 de enero. En él, habla de su vida como miembro de la familia real, la pelea a golpes con el príncipe William y su relación con los demás miembros de la familia real.

Lo que narra en el libro han escalado a un nivel mucho más alto, pues más allá de la enemistad con su propia familia, la situación se ha vuelto más delicada ahora que uno de los grupos terroristas más peligrosos busca venganza en su contra.

De todas las revelaciones que contiene el libro, hay una en específico que provocó indignación y molestia, pues el duque confesó el asesinato de 25 talibanes durante seis misiones en Afganistán entre 2012 y 2013.

“No fue una estadística que me enorgulleciera, pero tampoco me avergüenzo. Cuando me encontré inmerso en el calor y la confusión del combate, no pensé en esas 25 personas. Eran piezas de ajedrez retiradas del tablero; la gente mala eliminada antes de que pudieran matar a la gente buena”, había dicho el príncipe Harry en una declaración de su libro.