¿Chernóbil?, tren con material tóxico desata posible desastre ambiental en Ohio, EU

Aproximadamente 50 vagones de trenes, de los cuales 10 transportaban materiales peligrosos, se descarrilaron en Ohio, Estados Unidos, el pasado cuatro de febrero.

Debido al hermetismo con el que el Gobierno Estadounidense trató el tema durante días, la noticia comenzó a salir a la luz apenas en las últimas horas, ya que el impacto ambiental que ha comenzado a causar ha dado que de hablar.

Los vagones que transportaban un material químico altamente tóxico llamado Cloruro de Vinilo, sufrieron un descarrilamiento y una explosión liberando una gran columna de humo negro cera de la frontera entre Ohio y Pensilvania.

Te podría interesar: ¿Era un OVNI? Estados Unidos derriba objeto volador no identificado

Luego de que se considerará altamente peligroso respirar el aire en el ambiente, miles de personas fueron evacuadas en el este de Palestine, Ohio, además de que la situación comienza a expandirse a otras entidades.

Fuentes estadounidenses afirman que la toxicidad del material liberado es tal, que se han reportado peces y ganado muertos a 100 millas del lugar de donde se produjo el accidente de tren.

Expertos ambientalistas aseguran que este accidente ha comenzado a provocar una catástrofe ambiental bastante preocupante, pues tanto el aire como el agua se encuentran contaminados por el mortal químico.

THREAD: Photos, videos, and news reports about the train derailment and toxic chemical release in East Palestine, Ohio.

This may be the largest environmental disaster in U.S. history.

🧵👇 pic.twitter.com/0qgtdpN7fQ

— kanekoa.substack.com (@KanekoaTheGreat) February 13, 2023