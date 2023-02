México y Argentina: 8 datos claves para entender su economía

La economía de México es la segunda más fuerte de América Latina. Está posicionada entre las 15 más grandes a nivel mundial. Mientras que la de Argentina es la tercera más grande de Latinoamérica. Ocupa el puesto 24 del ranking global.

Para que conste que la economía mexicana no está tan mal a nivel latino, te mostramos 8 datos clave para entender su comparación con la economía de Argentina.

Población: De acuerdo con datos del Banco Mundial, México tiene una población de 130.2 millones de habitantes. Mientras que Argentina suma 47.3 millones de habitantes. Esto según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

PIB per cápita: En 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de México registró 20,277.2 dólares. Siendo este el último dato disponible del Banco Mundial. Hay que destacar que la cifra de México se posicionó un 15.2 por ciento por de bajo al del PIB per cápita de Argentina. Ya que se quedó en 23,649.7 dólares, según datos del Banco Mundial.

Pobreza: La pobreza en México se mide por paridad de poder adquisitivo. Tomando como base un ingreso diario de 7 dólares por persona. En 2020 se ubicó en 33.6 por ciento, contra el 14.3 por ciento

que se registró enese mismo año. Lo anterior, de acuerdo a datos del Banco Mundial.

Gasto público en educación: En México el gasto público en educación es del 4 por ciento del PIB. Mientras que en Argentina llega al 5 por ciento. En nuestro país, el 2 por ciento de los niños en edad escolar no asisten a la escuela. En tanto, en Argentina llega al 1 por ciento.

Bienes y servicios: En la década de los 80, Argentina producía bienes y servicios por un valor de 234 mil millones de dólares. Tenía la novena posición a nivel mundial. En ese año, México generó 229 mil millones de dólares. Desde ese entonces, la economía argentina creció 1.8 por ciento cada año. Mientras que la de nuestro país, un 2.3 por ciento.

Deuda y crisis: El gobierno de Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional (FMI). Tiene más de 44 mil 500 millones de dólares pendientes por devolver. Además, desde el inicio del siglo XX suma 17 crisis. De estas, 15 se registraron por desequilibrio fiscal. Por su parte, México está en mejores condiciones de crecimiento económico y de deuda que Argentina.

Moneda: México tiene una moneda con mejor desempeño frente al dólar que Argentina. La primera sesión de enero, el peso mexicano logró su mejor cotización. En tanto, el peso argentino es una de las monedas más depreciadas. En 2001, un peso argentino equivalía a un dólar estadounidense. Pero la paridad hoy llega a 182.48 unidades por billete verde.

Inflación: Nuestro país cerró el año 2022 con una inflación de 7.82 por ciento. La más alta en dos décadas. Pero Argentina cerró el 2022 con una inflación de 94.8 por ciento. La más alta desde 1991.

