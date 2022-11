Balenciaga retira campaña por hacer apología a la pedofilia

Balenciaga, casa de moda española, presentó una nueva campaña en la que mostraba a niños y niñas sosteniendo osos de peluche vestidos con arneses, elemento del bondage, y ha retirado las imágenes luego de recibir críticas por sexualizar a las infancias.

La marca de lujo se disculpó después de los señalamientos de la sexualización de niñas y niños en su publicidad para la campaña Spring 2023.

“Nos disculpamos sinceramente por cualquier ofensa que nuestra campaña navideña pueda haber causado”, dijo Balenciaga, marca propiedad de Kering en su cuenta oficial de Instagram. “Nuestras bolsas de osos de peluche no deberían haber aparecido con niños”, y agregó que los anuncios se eliminaron de todas las plataformas.

¿Qué tenía campaña de Balenciaga?

La campaña de Balenciaga mostraba fotografías con niñas y niños que sostenían peluches vestidos con arneses, en escenarios donde aparecían también otros elementos del BDSM. Todavía este miércoles Balenciaga seguía siendo tendencia en Twitter por esta situación.

Balenciaga también se disculpó por mostrar “documentos inquietantes” en la campaña después de que una de las fotos pareciera mostrar un extracto de un fallo judicial relacionado con la pornografía infantil.

La compañía dijo que está “emprendiendo acciones legales contra las partes responsables de crear el set e incluir elementos no aprobados” para su sesión de fotos de primavera de 2023.

El fallo judicial que se muestra es el del casoAshcroft v. Free Speech Coalition, sentencia que anuló porciones de la Ley Federal de Prevención de la Pornografía Infantil.

Condenan abuso a niños

“Condenamos enérgicamente el abuso de niños en cualquier forma. Defendemos la seguridad y el bienestar de los niños”, agregó la marca en su comunicado.

Las fotografías de esta campaña fueron tomadas por Gabriele Galimberti, fotógrafo de National Geographic. Quien ya ha publicado un comunicado explicando su punto de vista sobre estos hechos.

“Como fotógrafo,sólo se me pidió que iluminara la escena dada, y tomara las fotos de acuerdo con mi estilo característico. Como de costumbre en un shoot publicitario, la dirección de la campaña y la elección de los objetos mostrados no están en manos del fotógrafo”, explicó. Galimberti añadió que la fotografía con el fallo judicial no es suya.

Balenciaga nombró director artístico al diseñador de nombre único Demna en 2015. Bajo su liderazgo creativo, la popularidad de la marca se disparó cuando lanzó zapatillas como las Triple S, que se notan instantáneamente por su tamaño exagerado. Balenciaga también se volvió reconocible por su estética que presenta modelos que usan lentes de sol por la noche, sudaderas con capucha negras y chaquetas de hombros anchos.

Última campaña era con Bella Hadid

La última campaña, que se muestra actualmente en su cuenta de Instagram, presentaba a la modelo Bella Hadid. Las actrices Nicole Kidman e Isabelle Huppert en un ambiente de oficina. Esta ha sido eleminada de IG. La marca frecuentemente elimina fotos de su cuenta y las reemplaza por otras nuevas.

Aunque Kering no desglosa los ingresos anuales de Balenciaga, HSBC estima que generó alrededor de 1.760 millones de euros (1.810 millones de dólares) en ventas en 2021, según su informe de abril . La marca más grande de Kering, Gucci, ganó 9.730 millones de euros en el mismo período, según sus resultados anuales.

La controversia llega durante la temporada de compras navideñas, un momento crucial para las marcas de moda. Balenciaga también apareció en los titulares a principios de este mes después de abandonar Twitter.