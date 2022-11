Elon Musk entra en crisis y convoca reunión para salvar Twitter

Elon Musk ya no sabe qué hacer para que sus empleados no le den la espalda luego de que Twitter atraviese la peor crisis de su historia y la compañía está en alerta máxima.

La renuncia de cientos de empleados que trabajaban en áreas críticas amenazan con la continuidad de la plataforma. Elon Musk sabe que las cosas podrían salirse de control y convocó una reunión con su equipo de ingenieros.

De acuerdo con la periodista Zoë Schiffer, el CEO de Twitter envió un correo electrónico a los ingenieros que todavía laboran en la compañía. Pese a anunciar el cierre de las oficinas como medida de protección contra sabotaje, Elon Musk les dijo que se presentaran a las 2 de la tarde.

Elon cita a ingenieros

“Cualquiera que realmente pueda escribir software, por favor preséntese en el piso 10 hoy a las 2 p. m. Antes de hacerlo, envíeme un correo electrónico con un resumen detallado de lo que su código ha logrado en los últimos 6 meses”, publicó Elon Musk.

Elon Musk también solicitó a sus ingenieros que enviaran 10 capturas de pantalla de sus líneas de código más destacadas. El reporte no revela más detalles de esta petición en particular, lo cual resulta extraño. Enviar capturas de código sin ofrecer contexto no tendría sentido, al igual que convocar a una reunión en unas oficinas cerradas hasta el 21 de noviembre.

Por último, Elon Musk también contactó a ingenieros que trabajan vía remota. Pese a ser un férreo opositor del teletrabajo, Musk sabe que necesita toda la ayuda posible en este momento. En un email mencionó que le gustaría hacer una llamada en video, aunque los invitó a tomar un vuelo a San Francisco para acudir físicamente a las oficinas.

La situación de Twitter está empeorando en las últimas horas tras la partida de cientos de empleados. La estrategia de mano dura propuesta por Elon Musk fracasó y horas después de anunciar el ultimátum, el nuevo dueño tuvo que suavizarse un poco. El cambio de actitud no funcionó y al cumplirse el plazo, los trabajadores anunciaron su partida en los canales de Slack y publicaron videos en la red social.

Peligra compañía

Lo que dio pie a que #RIPTwitter se haga tendencia por la noche y miles de usuarios compartieron experiencias antes de que Twitter deje de existir. Elon Musk tomó las cosas del modo que mejor sabe: con memes. Ya que publicó algunas imágenes y tweets que celebraban cifras históricas en el uso de la plataforma.

Pero detrás de los memes se esconde una verdad incómoda para el dueño de Twitter. Si Elon Musk no toma medidas extraordinarias, la plataforma podría colapsar en poco tiempo. Un reporte de The Vergemenciona que múltiples divisiones críticas dentro de la empresa se quedaron sin personal, incluyendo los equipos de Font-end y tráfico que enrutan las solicitudes de ingeniería a los servicios de Back-end.