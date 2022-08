Rusia comienza ataque a dos ciudades del este de Ucrania

Rusia comenzó un asalto el sábado pasado en dos ciudades clave en la región del este de Donetsk, Ucrania.

Además, mantuvieron los ataques con cohetes y bombardeos en otras ciudades ucranianas.

Entre los sitios atacados, está incluida planta de energía nuclear más grande de Europa, dijeron funcionarios militares y locales de Ucrania.

Ambas ciudades, Bakhmut y Avdiivka, han sido consideradas objetivos clave de la ofensiva en curso de Rusia en el este de Ucrania.

Asimismo, analistas expertos aseguran que Moscú necesita tomar Bakhmut si quiere avanzar en los centros regionales de Sloviansk y Kramatorsk.

El último ataque ruso en Sloviansk fue el 30 de julio, pero las fuerzas ucranianas están fortaleciendo sus posiciones alrededor de la ciudad a la espera de nuevos combates.

“Creo que no habrá calma por mucho tiempo. Eventualmente, habrá un asalto”, dijo a The Associated Press el coronel Yurii Bereza, jefe del regimiento voluntario de la guardia nacional.