Zarpó el primer barco con grano ucraniano desde el comienzo de la invasión rusa

Ucrania reanudó este lunes sus exportaciones de granos, después de que zarpara un barco cargado con grano de maìz ucraniano del puerto de Odesa, una ciudad ubicada a orillas del mar Negro.

Este cargamento es el primero desde el inicio de la invasión rusa y busca aliviar la crisis alimentaria mundial.

Rusia y Ucrania firmaron acuerdos en Estambul con Turquía y la ONU el 22 de julio, para permitir que Ucrania exporte 22 millones de toneladas de cereales y otros productos agrícolas que han estado atrapados en los puertos del Mar Negro; la invasión rusa de Ucrania durante más de cinco meses era la razón del bloqueo.

The first 🇺🇦 grain ship since #RussianAggression has left port. Thanks to the support of all our partner countries & @UN we were able to full implement the Agreement signed in Istanbul. It’s important for us to be one of the guarantors of 🌏 food security. pic.twitter.com/jOz3bdmdfB

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 1, 2022