¿Quién es Nancy Pelosi y por qué su visita a Taiwán provoca conflicto?

Nancy Pelosi, de 82 años de edad, es la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, pero, ¿por qué su llegada a Taiwán representa un desafió para China?

Nancy Pelosi llegó a Taiwán este martes como parte de su gira por Asia, un viaje que habían confirmado antes y que representa un desafío para China quien acusa a Estados Unidos de entrar en su territorio y en el conflicto entre China y Taiwán.

También te podría interesar: Rusia apoya a China y advierte a Estados Unidos no provocarle

Su nombre real es Nancy Patricia D’Alesandro; nació en Baltimore, Maryland el 26 de marzo de 1940 (82 años).

Es la primera vez en 25 años que un presidente de la Cámara de Representantes visite Taiwán, una isla autogobernada que es considerada una provincia rebelde por la República Popular China. El republicano Newt Gingrich fue el último en hacerlo, en 1997.

También te podría interesar: Nancy Pelosi llega a Taiwán a pesar de las amenazas de China

China y Taiwán no están en el mejor momento; se encuentran en conflicto ya que, China dice que Taiwán es una provincia renegada y busca que se reunifiquen. “Una sola China”, claman en Beijing.

El Gobierno de Xi Jinping (presidente de la República Popular China) considera la llegada de Pelosi como una provocación, pero la Casa Blanca mantiene que el viaje no va en contra de la posición estadounidense. Esta, en todo caso, es la primera visita de un presidente del Congreso de Washington a Taiwán desde 1997.

La visita de Pelosi ha elevado las tensiones entre Beijing y Washington. China reclama a Taiwán como parte de su territorio, al que anexará por la fuerza en caso de necesidad, y considera que las visitas de funcionarios extranjeros constituyen un reconocimiento de la soberanía de la isla.

China había advertido que tomaría “medidas resueltas y enérgicas” si Pelosi realizaba el viaje. El gobierno del presidente Joe Biden no la exhortó explícitamente a cancelarlo, pero le aseguró a Beijing que no significaba un cambio en la política estadounidense con respecto a Taiwán.

Pelosi es la tercera autoridad del Estado y la segunda en la línea de sucesión a la presidencia de EE UU, por detrás de la vicepresidenta, Kamala Harris. Precisamente los asesores de Biden no estaban del todo convencidos de la utilidad del viaje, preocupaciones compartidas por la Casa Blanca, según comentó el propio portavoz, John Kirby.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.

Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022