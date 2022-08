Nancy Pelosi llega a Taiwán a pesar de las amenazas de China

Redacción

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterriza en Taiwán a pesar de las amenazas de China.

Nancy Pelosi publicó en twitter un mensaje de apoyo a Taiwán.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.

Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022