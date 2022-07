Inundaciones provocan desastre en Kentucky; reportan 25 fallecidos

Autoridades de Kentucky anunciaron que las devastadoras inundaciones registradas en la región han dejado al menos 25 personas muertas.

Además, indicaron que lo más probable es que en los próximos días esta cifra aumente.

Actualmente hay rescatistas que continúan buscando sobrevivientes en el estado del sur de Estados Unidos.

Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones en el este de Kentucky, una región en condiciones de precariedad y pobreza.

Tenemos algunas noticias difíciles para compartir desde el este de Kentucky hoy, donde todavía estamos en la fase de búsqueda y rescate. Nuestro número de muertos ha aumentado a 25 y es probable que esa cifra crezca”, anunció el gobernador Andy Beshear en su cuenta de Twitter.

Algunas áreas del estado reportaron más de 200 milímetros de lluvia en un periodo de 24 horas.

Por ejemplo, el nivel del agua en la bifurcación norteña del río Kentucky, en la localidad de Whitesburg, rompió su récord en apenas unas horas alcanzando los siete metros.

Las inundaciones convirtieron muchos caminos en ríos, y algunas casas en áreas bajas quedaron casi completamente anegadas, con apenas sus tejados visibles.

Con información de Excelsior