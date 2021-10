Estados Unidos ayudará a México y Centroamérica con 20 millones de dólares para responder “a las necesidades urgentes de los cerca de 700 mil demandantes de asilo, refugiados y migrantes vulnerables” en esos países y restablecer un programa que estuvo suspendido.

El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, explicó en un comunicado que estos fondos servirán para aumentar el acceso de esas personas a una mayor protección y a servicios psicosociales y sanitarios, entre ellos, prevención y tratamiento contra la COVID-19, así como alojamiento y asistencia legal.

Subrayó que con ese dinero la asistencia humanitaria de Estados Unidos para México y Centroamérica asciende ya a 331 millones de dólares para el año fiscal 2021.

El vocero agregó que Estados Unidos busca un manejo “colaborativo” de la migración en la región, lo que incluye una mayor protección de los migrantes y una mayor respuesta a sus necesidades humanitarias urgentes.

With the expanded Child Tax Credit, working families are getting the relief they need thanks to the American Rescue Plan.

This money is making a difference for countless Americans and lifting millions of kids out of poverty.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 16, 2021