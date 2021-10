Con una avanzada técnica de rayos X, científicos franceses descifraron mensajes de amor entre la reina de Francia María Antonieta y su presunto amante, el conde de Suecia, Hans Axel von Fersen.

No sin usted”. “Mi querido amigo”. “Usted a quien amo”. María Antonieta escribió estas expresiones de afecto en cartas a Von Fersen. Más tarde, alguien utilizó tinta negra para cubrir esas palabras en un aparente intento de tapar el efusivo lenguaje.

Científicos en Francia crearon un nuevo método para descubrir el escrito original, separando la composición química de las distintas tintas empleadas en documentos históricos. Probaron su método analizando las cartas privadas entre la reina de Francia y el conde sueco, que se conservan en los archivos nacionales franceses.

Esto les permitió leer las palabras originales e identificar incluso a la persona que las ocultó: el propio Fersen.

No terminaré esta carta sin decirte, mi querido y cariñoso amigo, que te amo con locura y que nunca podré pasar un solo segundo sin quererte”, escribió la reina.

La historiadora Rebecca L. Spang, quien estudia la Revolución Francesa en la Universidad de Indiana y no participó en el estudio, afirmó: “Siempre es emocionante descubrir que puedes saber más sobre el pasado de lo que pensabas”.

Las cartas se enviaron entre junio de 1791 y agosto de 1792, un periodo en el que la familia real francesa estaba bajo una estrecha vigilancia en París tras haber intentado huir del país. Poco después se aboliría la monarquía y, un año más tarde, María Antonieta y su esposo, Luis XVI, serían decapitados.

En esta época, la gente empleaba un lenguaje muy poético, pero aquí hay un lenguaje muy fuerte, realmente íntimo”, dijo Anne Michelin, analista de materiales en el Centro de Investigación para la Conservación de la Sorbona y coautora de la investigación publicada la semana pasada en la revista Science Advances.

Las extensas cartas, escritas sobre un papel grueso de algodón, abordan acontecimientos políticos y sentimientos personales. Las frases tapadas, como “locamente” y “amado”, no cambian el significado general del texto, pero sí el tono de la relación.

María Antonieta y Fersen se conocieron en Francia cuando ambos tenían 18 años. Siguieron en contacto hasta la muerte de la reina.

Durante la Revolución Francesa, María Antonieta, reina de Francia y esposa de Luis XVI, mantuvo una correspondencia secreta con el conde sueco Axel von Fersen, supuestamente su amante.

Ahora, gracias a una nueva técnica, secciones de estas cartas censuradas se pueden leer. pic.twitter.com/QghNAHbOUt — Federico Kukso (@fedkukso) October 9, 2021

Bajo arresto domiciliario, ambos planeaban que cuando cesara el furor revolucionario huirían de París a la Francia rural, que supuestamente era partidaria de que los reyes volvieran al poder. De acuerdo con lo descubierto en las misivas, el plan fue diseñado por el propio Von Fersen, que estaba loco por María Antonieta, según relata Smithsonian Mag, publicación que detalló el estudio.

Adiós, estoy cansada de cifrarte en código”, escribió María Antonieta, “no suelo hacerlo y siempre tengo miedo de cometer errores”.

Los presuntos amantes también diseñaban un plan para salvar a la monarquía francesa y restaurar el reinado de Luis XVI al recibir apoyo de otras dinastías europeas, como la belga o la austriaca.

Los científicos descubrieron que 8 de las 15 cartas redactadas guardaban diferencias de composición química, sobre todo de hierro y de zinc, entre las palabras redactadas y su tachadura.

Aunque su relación no fuera firme, tuvieron que vivir con la ansiedad de no poder verse. No es la típica historia de amor con final feliz”, afirmó Michelin al presentar los resultados.