Un policía en Francia escribió una carta confesando una serie de asesinatos y violaciones que cometió hace 35 años y después se suicidó.

“Parece increíble”, fue la reacción de Didier Seban, abogado de las familias de tres víctimas del policía François Vérove, como fue identificado el policía, sobre quien pesan cuatro asesinatos y seis violaciones cometidas entre 1986 y 1994 en la región de París.

De entrada, la Fiscalía ha explicado en un comunicado que en varias investigaciones la huella genética del hombre policía corresponde con la que se había encontrado en las escenas del crimen.

Vérove, quien tenía 59 años y vivía en el sur de Francia, había recibido el 24 de septiembre una convocatoria para ser interrogado el pasado miércoles, pero el policía no se presentó.

El lunes, la esposa del policía denunció que no tenía noticias suyas y el miércoles lo encontraron muerto en Grau-du-Roi, cerca de Montpellier. Se había suicidado y había dejado una carta donde confesaba sus crímenes.

“Vamos a pedir a la justicia que siga investigando para saber si ha podido tener cómplices y para determinar el número de víctimas que pudo causar”, señaló en una entrevista a la emisora de radio France Info Seban, que ha insistido en que “las familias deben tener respuestas”.

Antes de ser identificado, los investigadores lo llamaban “le grelé”, en referencia a la cara picada por las cicatrices del acné que habían podido ver algunas de sus víctimas y que aparecía en el retrato robot que durante años estuvo colgado en muchas comisarías del país.

A former French military cop confessed yesterday in his suicide note that he was the sinister serial killer behind several rapes and murders dating back to the 1980s. Francois Verove, 59, admitted he was “Le Grêlé” as police closed in on him for crimes. pic.twitter.com/VxasnbvIL5

— Sidonie Sawyer (@sidoniesawyer) September 30, 2021