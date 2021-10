Pandora Papers alberga casi 12 millones de documentos filtrados dieron pie a la mayor colaboración periodística en la historia: el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios públicos en más de 90 países, así como un amplio abanico de celebrities, deportistas y empresarios.

Pandora Papers desnuda los negocios offshore del Rey de Jordania, de los actuales o ex presidentes de Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Ucrania y Kenia, del primer ministro de República Checa, y del exprimer ministro británico Tony Blair. Los archivos también detallan las actividades financieras del “ministro extraoficial de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin, y de más de 130 multimillonarios de Rusia, India, Estados Unidos y México, entre otros.

La filtración permitió espiar sobre el complejo mundo compuesto por abogados, intermediarios y brokers que operan en el corazón de la industria offshore. En total la nueva filtración exhibe a los dueños reales de más de 29 mil sociedades offshore. Estos beneficiarios finales vienen de más de 200 países; los más numerosos son de Rusia, Reino Unido, Argentina, China y Brasil.

ICIJ trabajó asociado a un equipo demás de 600 periodistas de 150 medios, quienes dedicaron casi dos años a examinar la filtración meticulosamente, a rastrear fuentes y a excavar en los archivos judiciales y otros registros públicos de decenas de países.

Los #PandoraPapers revelan cómo decenas de millonarios y grandes empresa españolas utilizan la ingeniería fiscal para evadir impuestos. Pero las derechas te dicen que quien te roba son los migrantes que huyen de la guerra y la miseria. pic.twitter.com/bZ6w3Lu9fR — PabloMM (@pablom_m) October 3, 2021

Entre los tesoros escondidos que revelan los documentos se destacan un castillo en la Riviera Francesa valuado en 22 millones de dólares, -con cine privado y dos piscinas-, comprado a través de sociedades offshore por el primer ministro de República Checa, Andrej Babiš, un multimillonario quien ha hecho campaña contra la corrupción de las élites económicas y políticas.

La realeza no quedó al margen: hay tres mansiones en la costa de Malibú, que el Rey de Jordania compró por 68 millones de dólares a través de tres sociedades offshore años después de la Primavera Árabe, en la cual los jordanos salieron a las calles para protestar contra el desempleo y la corrupción.

Los Pandora Papers muestran además que un contador inglés basado en Suiza trabajó de la mano con abogados en las Islas Vírgenes Británicas para ayudar al Rey Abdullah II, a comprar 14 casas en Estados Unidos y Reino Unido de manera secreta, por más de 106 millones de dólares. Sus asesores le ayudaron a crear al menos 36 sociedades de papel entre 1995 y 2017.

En 2017, el rey compró también, a través de una sociedad de BVI, una propiedad de 23 millones de dólares que domina una playa de surfistas en California. El monarca realizó un pago extra para que otra sociedad de BVI, controlada por sus asesores patrimoniales de Suiza, actuase como directora nominee -o de pantalla- para la sociedad de BVI que adquirió la propiedad.

En el mundo offshore, los directores nominees son personas o compañías pagadas para actuar como fachada en lugar de la persona que realmente está detrás de una compañía. En un formulario de Alcogal, el despacho que trabajó para el rey, indicó que el uso de directores nominees ayudaría a “preservar la privacidad, al impedir que la identidad del beneficiario final sea accesible al público”.

Correos internos muestran que Alcogal y el asesor suizo también discutieron sobre maneras para evitar que se revele el nombre del Rey a las autoridades Islas Vírgenes Británicas. En correos electrónicos, los asesores offshore se referían a él en clave: “Ya sabes quién”.

Abogados británicos del rey dijeron que la ley de Jordania no lo obliga a pagar impuestos, y que tiene razones de seguridad y privacidad para controlar propiedades a través de sociedades offshore. Dijeron que el rey nunca malversó fondos públicos. Los abogados también dijeron que la mayoría de las sociedades y propiedades identificadas por ICIJ no tienen conexión con el rey o ya no existen, pero no dieron más detalles.

Expertos opinan que, como dirigente de uno de los países más pobres y dependientes de la ayuda extranjera de Medio Oriente, el rey tiene motivos para no ostentar su riqueza. “Si el rey de Jordania exhibiera su riqueza de manera más abierta, no solo generaría antagonismos en su población, sino enojaría a los patrocinadores occidentales que le dieron dinero”, dijo Annelle Sheline, experta en autoridades políticas y religiosas en Medio Oriente, a ICIJ.

En el vecino Líbano, donde han surgido debates similares respecto a la riqueza y la pobreza, los Pandora Papers muestran que personajes del más alto nivel político y financiero también usaron paraísos fiscales.