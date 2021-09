AP

Sentada sobre las piernas de su mamá, Lucía, de dos años, veía las ilustraciones de su libro mientras a su alrededor varios pequeños seguían asombrados el despliegue de médicos con batas blancas y enfermeras con termómetros. En una sala contigua Danielito, de la misma edad, lloriqueaba mientras lo inyectaban, al tiempo que un payaso iba y venía intentando distraerlos.

Cuba inició el jueves una campaña masiva de vacunación en niños de dos a 10 años con sus propios antígenos contra el nuevo coronavirus, convirtiéndose en una de las primeras naciones en inmunizar a menores tan pequeños.

“Nuestro país no arriesgaría ni un mínimo (con infantes) si no fuera una vacuna segura que estuviera comprobado que tiene gran eficacia al introducirla en los niños”, dijo a The Associated Press Aurolis Otaño, directora del Policlínico Universitario Vedado, adonde se instaló un salón para las inmunizaciones.