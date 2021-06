La historia de una brutal limpieza étnica en Etiopía

Este mes, la Organización de las Naciones Unidas declaró que Tigré se encontraba en medio de la peor hambruna del mundo en una década

Nicholas Kristof / NYT

Ella es Rahel, de 19 años, el rostro humano de la brutal limpieza étnica que se está ejecutando en Etiopía.

“Había tres soldados”, dijo mientras yacía en la cama de un hospital abarrotado. “Me pedían que me quitara el vestido. Me negué. Les dije: ‘Pueden matarme’”.

Los hombres no hicieron caso y la violaron en grupo, como parte de una campaña de contrainsurgencia con base en la táctica de tierra quemada de asesinatos, violaciones, saqueos y hambruna por parte de las tropas etíopes y eritreas contra los rebeldes y también contra inocentes como Rahel en la región etíope de Tigré.

Ya han muerto miles de tigrinos y decenas de miles de niños están en peligro inminente de morir de inanición. Este mes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que Tigré se encontraba en medio de la peor hambruna del mundo en una década.

Tigré ha atraído poca atención, en parte porque el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ha mantenido alejados a la mayoría de los periodistas (y expulsó a uno que trabajaba para ‘The New York Times’), por lo que no hay muchas fotografías o videos del sufrimiento.

Algunas fotografías fueron tomadas por Lynsey Addario, una fotógrafa de guerra y vieja amiga que se encontraba en Etiopía trabajando para ‘National Geographic’, una visita aprobada mucho antes de los últimos ataques. Addario entrevistó a nueve mujeres que habían sido violadas como parte de la limpieza étnica.

Rahel le contó a Addario: “Cuando llegué a casa, le dije a mi madre que me habían violado y que pensaba que podía estar embarazada. Mi madre me echó de la casa y me dijo: ‘¿Cómo puedes embarazarte de estos asesinos?’”.

Estaban atendiendo a Rahel en un hospital de Tigré que los soldados habían saqueado con anterioridad. Un directivo del hospital señaló que las tropas se llevaron todo lo que pudieron y destruyeron el resto, incluyendo máquinas de rayos X, equipos de neonatología, el contenido de un centro de ginecología y obstetricia, así como productos farmacéuticos e incluso historiales médicos.

La violencia se produce tras décadas de tensiones étnicas en Etiopía. Durante muchos años, los tigrinos gobernaron el país con dureza, pero la dominación tigrina terminó en 2018, y al principio el primer ministro Abiy ganó el Premio Nobel de la Paz por dar verdaderos pasos hacia la paz y la democracia. Después, en noviembre pasado, envió a las fuerzas armadas a acabar con un motín en Tigré, lo que provocó una guerra civil. Entonces, Abiy invitó a los soldados eritreos, que han sido especialmente crueles con los tigrinos y que ahora no parecen dispuestos a marcharse.

Un colega del Times informó que los soldados habían golpeado a un hombre hasta la muerte con botellas de cerveza. Naciones Unidas informó que niñas de tan solo ocho años han sido objeto de agresiones sexuales. La cadena CNN relató de una masacre de personas que asistían a misa en una iglesia.