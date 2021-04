Más de mil periodistas han muerto por la COVID-19 en todo el mundo

Brasil, Perú y México, líderes en periodistas fallecidos por COVID-19 en Latinoamérica

Redacción

Más de mil periodistas han muerto por COVID-19 en 74 países desde el inicio de la pandemia, anunció la Campaña Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés), en Ginebra. Todos los días, más de 2,5 periodistas de media mueren a causa del coronavirus.

Desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 10 de abril de 2021, al menos 1.060 trabajadores de los medios han muerto a causa de la COVID-19. El mes de marzo de 2021 fue particularmente mortal con 93 periodistas fallecidos, lo que hace tres por día. La situación ha empeorado particularmente en Brasil, con la muerte de un periodista cotidianamente.

« La situación continúa deteriorándose para la seguridad y la salud de los periodistas en el terreno debido a la pandemia. Es esencial que los trabajadores de los medios de comunicación de todas las edades tengan acceso temprano a la inmunización para que puedan trabajar sin poner en peligro sus vidas », dijo el secretario general de la PEC, Blaise Lempen.

Una preocupación adicional es que la edad de las víctimas está disminuyendo, y casi la mitad de los periodistas muertos a causa de la pandemia tienen entre 40 y 60 años de edad, en un conteo realizado en marzo de 2021.

El número total de víctimas es ciertamente mayor, porque en ocasiones no se especifica la causa de la muerte o simplemente ésta no se anuncia. Además, en algunos países, no existe información confiable.

Del 1 de marzo de 2020 al 10 de abril de 2021, de los 1.060 periodistas que sucumbieron al virus, más de la mitad se produjeron en América Latina, o 611 en 19 países. Le sigue el continente asiático con 183 muertes en 18 países, por delante de Europa (incluídas Rusia y Turquía), con 167 muertes en 19 países; luego viene África con 52 muertes en 16 países; y América del Norte, con 47 (2 países).

Los tres primeros países más afectados son latinoamericanos: Brasil tiene el mayor número de víctimas, es decir 172 muertos; por delante de Perú, que tiene 138 muertes vinculadas a la Covid-19, luego México, que deplora al menos 93 periodistas fallecidos.

India le sigue con 63 personas. Italia es el país europeo más afligido con 51 periodistas muertos; después viene Bangladesh con 48 muertos, seguido de los Estados Unidos, con 46 muertos.

En Ecuador, 45 periodistas murieron por el virus y en Colombia 40. Gran Bretaña tiene 28 muertes, por delante de la República Dominicana, 27. Le sigue Pakistán con 25 muertes, por delante de Turquía (22), Irán (21), Panamá (16), Rusia (15), España (15), Venezuela (15), Bolivia (14) y Ucrania (14). Enseguida vienen Argentina (12) y Honduras (10).