OMS pide a la UE no restringir la exportación de vacunas

AP

La Organización Mundial de Salud advirtió el viernes que los pasos dados por la Unión Europea para hacer más estrictas las reglas a la exportación de la vacuna del COVID-19 “no ayudan” al combate global contra la enfermedad.

El director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus y otros funcionarios de la organización advirtieron de interrupciones en la cadena de suministros que pudieran resultar y sentirse en todo el mundo, trabando potencialmente los esfuerzos para controlar la pandemia.

El doctor Bruce Aylward, asesor especial de Tedros, dijo que esas medidas no deberán “interferir en los esfuerzos para eliminar esta enfermedad a escala global”.

“Lo que nos preocupa más en una situación como ésta es que al final son los países más vulnerables… los que sufren más en cualquier situación en la que terminamos con restricciones o barreras comerciales”, dijo.

La comisión ejecutiva de la UE introdujo el viernes medidas para endurecer las reglas a las exportaciones de las dosis producidas en sus 27 países miembros. Las medidas serán usadas hasta el final de marzo para controlar los embarques fuera del bloque.

La idea es garantizar que las naciones de la UE reciban las inyecciones que compraron de los productores en momentos en que los suministros son limitados y han surgido problemas con la producción.

The way in which the new #COVID19 virus variants transmit hasn't changed. So therefore, all the measures we already have in place like

-hand hygiene

-physical distance

-ventilation

-masks

are the things that still work.

–@DrMikeRyan pic.twitter.com/OJxgOpZP8Y

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 29, 2021