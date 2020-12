Fauci, ‘zar antiCOVID-19 de EUA, cree que nueva cepa de coronavirus ya llegó a su país

El ‘zar antiCOVID-19’ de Estados Unidos aconsejó mesura en las medidas sanitarias ante la posible entrada de la nueva cepa de coronavirus

Redacción / Excelsior

El ‘zar antiCOVID-19’ de Estados Unidos, Anthony Fauci, indicó que no le sorprendería que la nueva cepa de coronavirus ya haya llegado a su país.

“Cuando se da el nivel de contagio que ha tenido lugar en Reino Unido, uno debe asumir que ya está aquí, aunque no sería la dominante, pero no me sorprendería que ya estuviera aquí”, expresó el jefe epidemiólogo para el programa Good Morning America.

Aconsejó mesurarse al respecto de esta situación y recomendó no tomar medidas drásticas por la nueva variante de la enfermedad.

El inmunólogo, que seguirá encabezando la lucha contra la pandemia en el gobierno de Joe Biden, fue vacunado contra la COVID-19 junto con otros altos funcionarios y seis trabajadores de la salud en un evento en los Institutos Nacionales de Salud transmitido en vivo.