Instruye Gobierno de Trump a iniciar transición con Biden

AP

La Administración General de Servicios en Estados Unidos determinó que el presidente electo Joe Biden es el “aparente ganador” de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Con esto, se despeja el camino para el inicio oficial de la transición de parte del Gobierno del presidente Donald Trump.

Un funcionario comentó que la administradora Emily Murphy hizo este reconocimiento después de que los intentos de Trump por revertir la votación fallaron en los estados más disputados, siendo el más reciente de ellos Michigan, el cual certificó ayer la victoria de Biden.

Vice President-elect @KamalaHarris and I spent the afternoon meeting with a bipartisan group of mayors. It was just the start of what I know will be a strong partnership in the months and years ahead. Together, we’re going to beat COVID-19 and build back better. pic.twitter.com/2oiKD7gxAi

— Joe Biden (@JoeBiden) November 24, 2020