Violenta protesta a favor de Trump deja heridos y detenidos

AP

Después de que miles de partidarios del presidente Donald Trump protestaron en Washington el sábado por los resultados de las elecciones y marcharon hacia la Corte Suprema, enfrentamientos con contramanifestantes provocaron peleas a puñetazos, al menos un apuñalamiento y más de 20 arrestos.

En otras ciudades, partidarios del mandatario también marcharon para protestar por los resultados donde resultó ganador el demócrata Joe Biden. Los gritos de “Detengan el robo” y “Cuenten cada voto” sonaron a pesar de la falta de evidencia de fraude electoral y otros problemas que puedan revertir el resultado.

Las manifestaciones en la capital del país pasaron de tensas a violentas la madrugada del domingo. Videos publicados en redes sociales mostraron peleas, proyectiles y garrotes mientras los partidarios de Trump se enfrentaban a los que exigían que se quitaran sus gorras y pancartas y se fueran. Se presentaron una variedad de cargos, incluidos agresión y posesión de armas, contra los arrestados, dijeron las autoridades. Dos agentes resultaron heridos y la policía recuperó varias armas de fuego.

Look at these MAGA thugs starting trouble in the streets by assaulting an innocent man.

They love to incite violence

They’re Disgusting low-life animals

pic.twitter.com/VXgZsvUsf3

— 🟢dev DECKER ™️ 🌹✊🏽 (@dev_decker) November 15, 2020