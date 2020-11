Dos palabras de su tuit llamaron la atención, porque es la primera ocasión que las pronuncia a ocho días de que se anunciaran los resultados de los comicios

Redacción

El presidente Donald Trump sorprendió a propios y extraños al reconocer que Joe Biden “ganó”, sin embargo, el empresario le puso un “pero” a la victoria del demócrata.

“He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION”, se lee en el tuit cuya traducción es: “El sólo ganó en los ojos de los medios difusores de noticias falsas. No concedo nada. Hay un largo camino que recorrer. Esta fue una elección amañada”.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Dos palabras de su tuit (“He won”, “Él ganó”) llamaron la atención, porque es la primera ocasión que las pronuncia a ocho días de que se anunciaran los resultados de los comicios.

Sin embargo, con el resto de su publicación evocó de nuevo su hipótesis de un fraude masivo, que no ha sido respaldada por ningún elemento concreto.

El viernes, Trump se refirió por primera vez -aunque a medias- a la victoria de su adversario demócrata al dejar entender, antes de retractarse, que él ya no estaría más al frente de la gestión de la crisis del coronavirus después del 20 de enero, día de la toma de posesión presidencial.

Con información de Excelsior