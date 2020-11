Republicanos crean riesgos al fomentar dudas sobre elección

AP

Al respaldar las acusaciones infundadas del presidente Donald Trump de que hubo fraude en las elecciones del pasado 3 de noviembre, los republicanos crean el riesgo de permitir que millones de ciudadanos crean que los resultados de la elección de 2020 son ilegítimos y posiblemente de eso se trata.

Ninguno de los recursos legales de Trump ha sacado a luz irregularidades en la elección que pudieran revertir los resultados. Adicionalmente, algunos legisladores y dirigentes republicanos reconocen en privado que Trump no tiene alternativa: el 20 de enero deberá hacerse a un lado y ceder el poder al presidente electo Joe Biden.

Pero Trump está haciendo todo lo contrario de allanar el camino de Biden hacia su juramentación.

Everyone is asking why the recent presidential polls were so inaccurate when it came to me. Because they are FAKE, just like much of the Lamestream Media!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020