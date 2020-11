Biden dice que ya se prepara para la Casa Blanca

Biden dijo que él y su compañera de fórmula, Kamala Harris, han asistido a reuniones informativas sobre el coronavirus y la economía esta semana

Joe Biden dice que ya se está preparando para asumir la presidencia, aunque todavía no ha sido declarado ganador en su contienda contra el presidente Donald Trump.

“Quiero que la gente sepa que no estamos esperando para hacer el trabajo”, dijo el viernes en declaraciones a la nación.

Biden dijo que él y su compañera de fórmula, Kamala Harris, han asistido a reuniones informativas sobre el coronavirus y la economía esta semana, mientras Estados Unidos registra cifras récord de casos diarios.

Señaló que casi 240.000 personas han muerto a causa de la pandemia y que quiere que esas familias sepan que no están solas.

También se dirigió a los millones de estadounidenses que siguen sin trabajo y tienen problemas para pagar el alquiler o comprar comida.

“No tenemos más tiempo que perder en una guerra partidista”, dijo.

The Associated Press aún no ha declarado un ganador en la elección presidencial porque ninguno de los dos candidatos ha alcanzado los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para llegar a la Casa Blanca.