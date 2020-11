El mundo aguarda impaciente los resultados en Estados Unidos

AP

Desde los autos Ford Modelo T que salían de la línea de montaje en 90 minutos hasta hamburguesas servidas en 60 segundos, Estados Unidos ha cumplido un gran papel para convertir el mundo en lugar frenético, ávido de gratificación instantánea.

De manera que despertar el miércoles para descubrir que no se sabrá quién ganó la elección presidencial sino dentro de varios días o quizá más —los comentaristas poblaron las ondas con sus mejores conjeturas— resultó insólito para mundo habituado al producto más típico de Estados Unidos: la velocidad.

A falta de un ganador inmediato en la contienda entre el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden, el juego de adivinanzas sobre cuál de los dos ocupará la Casa Blanca rápidamente se volvió global. Jefes de estado se apresuraron a digerir la demora y la gente común acudía a las redes y los teléfonos para intercambiar noticias, temores y esperanzas.

“Escucho que resolver las cosas tomará tiempo”, dijo el ministro de Hacienda japonés Taro Aso. “No tengo la menor idea cómo nos afectará”.

Pero la falta de un resultado no fue tan sorprendente para los expertos, ni es, en sí, un indicio de que algo anda mal. En un año vuelto patas arriba por la pandemia de coronavirus, muchos estados facilitaron el voto por correo. Eso demora el recuento porque el procesamiento de las boletas por correo suele tomar más tiempo del que las que se emiten en el lugar de votación.

We won’t rest until everyone’s vote is counted. Tune in as my campaign manager @jomalleydillon and campaign adviser Bob Bauer give an update on where the race stands. https://t.co/Rwz4iR25B3

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020