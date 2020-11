¿No le entiendes a las elecciones de EUA? Te las desglosamos paso a paso

Redacción / AP

Al contrario de México, el destino de los candidatos presidenciales en Estados Unidos se encuentra en manos del Colegio Electoral. Hoy es la apertura de urnas para elegir a los integrantes de este organismo. Sin embargo, desde hace algunas semanas, la ciudadanía mandó sus votos a través de correo.

A diferencia de la democracia mexicana, en la estadounidense el voto popular no tiene la última palabra. Un ejemplo de esto son las elecciones de 2016, en las que Hillary Clinton venció a Donald Trump con los sufragios ciudadanos, aunque no obtuvo los votos suficientes del Colegio Electoral, el cual marca el destino del país.

Es una institución conformada por 538 personas, integradas por 100 senadores, 435 miembros de la Cámara de Representantes y tres legisladores del Distrito de Columbia.

A cada entidad federativa le toca un número determinado de electores de este organismo, en función de la población de cada región. Hoy, la ciudadanía escogerá a dichas personas, quienes a su vez se comprometerán a emitir el sufragio por el candidato presidencial más votado en sus respectivos estados. Por ejemplo, a Texas le corresponden 38 integrantes del Colegio Electoral. En dado caso de que el voto ciudadano favoreciera más a Trump que a Joe Biden, el primero entonces se llevaría los 38 sufragios que le corresponden al Estado.

Biden has vowed to ABOLISH the American oil and natural gas industries, and BAN fracking. As long as I am President, we will remain the number one producer of oil and natural gas on earth – and we will remain Energy Independent! https://t.co/gsFSghkmdM pic.twitter.com/v1RYeAvhC4

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020