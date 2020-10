Migración y COVID-19, predominio en elecciones de EUA

Los mexicanos sin papeles convocan que sus hijos legalizados voten por Joe Biden

Juan Carlos Machorro

Las elecciones de Estados Unidos tienen gran interés en México por las posturas de sus candidatos en aspectos de legalización de migrantes, aunado a ser de forma inesperada, el laboratorio de cómo se realiza una campaña electoral en medio de una pandemia.

A nuestro país, en especial a los círculos políticos les agradaría tener en Washington a un Presidente que sea compatible con los derechos migrantes, así como apoyar y facilitar las remesas y tratos comerciales.

Bernardino Esparza, especialista en Análisis Político de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, declaró a periódico AM de Querétaro que el entorno político en la elección estadounidense atraviesa un grave caos, pues la pandemia y las 220 mil vidas que cegó en dicha nación están presentes en todo momento en el discurso de Joe Biden.

Mientras que Donald Trump adopta la postura de ser un líder insensible que muestra extremada reticencia para acatar órdenes médicas, situación que redunda en no proteger a sus seguidores, quienes copian su ejemplo.

“Un ejemplo claro de no prestarle la importancia adecuada al COVID-19, es que Trump pese a haberse contagiado a los tres días sale del hospital, puede andar contagiando a los demás y no le presta importancia”, agregó, “el Presidente Trump ha demostrado no estar preparado para una campaña y sólo descalifica a todo el mundo”.

En el caso de la relación de la pandemia con el sector migrante, el catedrático abundó que muchos inmigrantes que están enfermos no se acercan por miedo al sector médico. El sector latino es una fuerza enorme con 11 millones de trabajadores.

El candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden ha prometido que emprenderá una reforma migratoria para que 11 millones de inmigrantes irregulares consigan la ciudadanía estadounidense.

“Voy a enviar al Congreso una hoja de ruta para lograr la ciudadanía de 11 millones personas”, aunque, al estar como vicepresidente con Barack Obama, el tema migratorio no figuró en su agenda de trabajo, critica que arrastra consigo.

Su propuesta también busca regularizar la situación migratoria de los llamados dreamers, jóvenes que llegaron con sus padres a EE UU siendo niños y que se han apuntado al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. “Los dreamers van a poder permanecer en este país y comenzarán un camino hacia la ciudadanía”, añadió.

This storm will pass, and a new day will come. pic.twitter.com/PewrMRuRXx — Joe Biden (@JoeBiden) October 30, 2020

En su caso, Donald Trump, endureció sus políticas de asilo, provocando que las ciudades fronterizas de México sean albergues para miles de centroamericanos. Además que en administración, ha edificado poco más de 600 kilómetros de muro fronterizo.

El investigador de la Universidad La Salle declaró en Estados Unidos existe un electorado latino-americano de 32 millones de personas, de los grupos étnicos de mayor presencia; suman el 13,3 por ciento del electorado estadounidense, han superado al número de afroamericanos, según cálculos del centro de investigación Pew Research Center.

Cada año se incluyen en el censo de votantes alrededor de 800 mil ciudadanos hijos de inmigrantes o con descendencia latinoamericana y la mayoría de los que votarán en las próximas elecciones del 3 de noviembre tiene menos de 35 años.

Entre el total de latinos con derecho a votar en el país, el 59% son mexicanos, el 14% son puertorriqueños, el 5% de origen cubano y el 22% de otros orígenes hispanos.

Por su parte, Alonso Ronald Ortiz García, experto en Relaciones Internacionales y maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), declaró que la forma de gobernar de Estados Unidos siempre es similar en temas migratorios, sin importar si la tendencia es demócrata o republicana, pero si tendrá un impacto decisivo en la relación bilateral.

“Trump no comenzó el muro fronterizo o las deportaciones masivas, aunado a que las empresas en sus procesos de exportación siempre han padecido por luchar para condiciones igualitarias; aunque la mejor opción para México es Joe Biden”, dijo.

VOZ DEL MIGRANTE QUERETANO

El mexicano José (no se menciona su nombre completo al ser migrante sin papeles), -cuya familia es oriunda del Querétaro-, con más de 25 años de vivir en Estados Unidos, declara que “los mexicanos de primera generación esperamos que gane Biden, porque en general las políticas demócratas son las más favorables a personas como nosotros”.

Los latinos de segunda y tercera generación –que tienen papeles- están más divididos, muchos aprecian a Donald Trump como su candidato favorito. “Los indocumentados estamos al pendiente pero lo único que podemos hacer es influenciar a nuestros hijos ciudadanos para que voten por Biden, aunque muchos prefieren a Bernie Sanders”.

Detalla que la economía estadounidense está muy golpeada. “Todos estamos sintiendo sus efectos, pero los mexicanos estamos acostumbrados a batallar y sufrir, sin embargo, no perdemos la esperanza de salir adelante de una u otra forma”.

“El COVID ha pegado duro en Estados Unidos debido en gran parte a que Donald Trump se maneja muy absurdamente, pues bajo el argumento de defender las libertades individuales -que acá son muy marcadas y respetadas-, no atiende a los consejos médicos.