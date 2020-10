Biden y Trump, cara a cara, a 16 días de la elección

A pesar de cumplir retos económicos, la administración de Trump cierra con los disturbios raciales, los incendios en California y un alto impacto del COVID-19

Julián Istilart

No se recuerda en la historia moderna de los Estados Unidos un proceso electoral tan crispado. Ya no tanto se trata de un antagonismo entre los dos líderes políticos, sino una confrontación de ideas e ideologías, y también de miedos.

El crecimiento económico sostenido que mantuvo a Trump con crédito como timonel de la Unión Americana no fue suficiente para dejar las preferencial electorales tendientes a favorecerle. Por el contrario, los disturbios raciales en varias ciudades del país, provocadas por la brutalidad policial contra la población negra de ese país, empezaron a alejar a Trump de un triunfo cómodo.

Por otro lado, un año más de incendios forestales en California hace ver la postura negacionista del cambio climático de Trump como un capricho peligroso ante el electorado. Por último, el golpe que dio a Estados Unidos la COVID-19, con un presidente que decidió no usar la máscara, es uno que causará mella en la historia de Estados Unidos. La mixtura de todo eso creo una combustión poco alentadora para el republicano: el verse abajo en las encuestas a pocos días de la elección.

Símbolos de peligro se manifiestan en los comentarios de desprestigio que ha arrojado Trump a un sistema electoral que todavía no comienza.

Pero el camino no está, ni mucho menos, pavimentado para el candidato demócrata Joe Biden. Y más, si se toma en cuenta que tradicionalmente los presidentes de Estados Unidos son reelectos por un segundo período.

El largo tiempo -más de 40 años- de Biden en altos cargos de la política estadounidense le brindan a Trump uno que otro resquicio por donde atacar. Decisiones como legislador, entre las que destaca su aprobación de la llamada Ley Biden, que impuso sentencias más duras a nivel federal y proporcionó fondos para que los estados construyeran más recintos penitenciarios y ampliaran las fuerzas policiales, no ayudan en su acercamiento a las bases sociales más pobres. Su carisma no es el de Barack Obama y no se maneja bien en los debates y encuentros “cara a cara”.

Aunque sus orígenes humildes y su gestión 8 años como vicepresidente de Estados Unidos le ayudan a proyectar una imagen de estabilidad, a Biden tampoco le ayuda ser, con 77 años, el candidato de más edad en la historia de las elecciones de este país.

Esta es una pequeña instantánea de dónde se encuentran candidato republicano y demócrata ante una elección crucial para Estados Unidos, México y el Mundo.

ABC

¿Quién es Donald Trump?

Nacido en Nueva York hace 74 años. Es empresario y celebridad televisiva. La revista Forbes calculó en 2018 su fortuna en 3,100 millones de dólares.

Es el presidente de EUA de mayor edad en toda su historia democrática y el único en no haber realizado el servicio militar y en no contar con experiencia política previa.

En política económica, la reducción de impuestos corporativos fue recibido bien por el empresariado. Además, para junio de 2019, Estados Unidos había tenido 121 meses ininterrumpidos de crecimiento económico.

En política exterior, su proteccionismo lo llevó a aumentar aranceles a las exportaciones chinas y mexicanas. Además, dejó el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, echó para atrás las acciones de apertura y desbloqueo a Cuba que había conseguido Obama, y salió de la Organización Mundial de la Salud.

¿Quién es Joe Biden?

El 20 de noviembre cumple 78 años el nacido en Pensilvania. El demócrata fue senador demócrata por Delaware entre 1973 y 2009. Fue vicepresidente de EUA durante los ocho años de gestión de Barack Obama.

Joe Biden ha sido reelegido 6 veces como Senador de Estados Unidos. Es considerado un moderado de centro que proyecta una imagen de estabilidad. Acusaciones por abuso sexual en el pasado todavía funcionan a la oposición en su contra, así como su postura a favor del aborto.

En política migratoria, Biden destaca la vocación de su país como “nación de migrantes” y critica los encarcelamientos de migrantes latinos durante la administración de Trump, así como su discurso que hace “guiños” a los supremacistas blancos.