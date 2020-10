Incendio en rascacielos residencial en Surcorea dejó 88 heridos

AP

Un incendio en un rascacielos residencial se propagó rápidamente por los fuertes vientos en Ulsan, una ciudad costera de Corea del Sur, causando heridas menores a decenas de personas, informaron el viernes las autoridades.

Imágenes del incendio mostraban una enorme bola de fuego naranja que se elevaba hasta el techo desde el piso 33 del edificio, mientras las cuadrillas de bomberos combatían las llamas desde abajo.

No hubo reportes inmediatos de muertos o heridos graves. Cientos de residentes evacuaron al comenzar el incendio y las cuadrillas de emergencia rescataron a otras 77 personas que huyeron hacia el techo y otros lugares.

33-floor apartment in Ulsan, SK is on fire right now. Other informations also stated that there are at least three buildings on fire including Lotte Mart.

It’s terrifying, big condolences for the victims and their families pic.twitter.com/lB1YYbvlAn

— 딘 (@jurajildae) October 8, 2020