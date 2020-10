Conoce la evolución y tratamientos de Donald Trump contra COVID-19

Redacción

Donald Trump recibió una dosis de tratamiento experimental llamado Regeneron, según información de los médicos que cuidan del presidente de Estados Unidos.

En el documento se indica que ‘como medida de precaución’ se le administraron 8 gramos del cóctel de anticuerpos policlonales que desarrolla Regeneron.

El doctor Leonard S. Schleifer, director ejecutivo de Regeneron, detalló a The New York Times que el personal médico de Trump había solicitado permiso para usar el medicamento y que fue aceptado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).

El tratamiento puede ayudar al sistema inmunológico del cuerpo a combatir virus como el SARS-CoV-2, evitando que infecten las células sanas.

Los resultados iniciales de Regeneron han sugerido que pueden reducir el nivel del virus en el cuerpo y posiblemente acortar las estadías en el hospital, cuando se administran al comienzo de la infección.

El viernes por la noche voló al centro médico Walter Reed “por precaución”, donde estará “trabajando desde las oficinas presidenciales”, dijo la secretaria de prensa Kayleigh McEnany.

El sábado, el cuerpo médico dio a conocer que el mandatario estadounidense se encuentra bien. No ha necesitado asistencia de oxígeno y tampoco ha presentado fiebre en las últimas 24 horas.

El doctor Sean Conley afirmó que los síntomas exhibidos por el presidente —tos, congestión nasal y fatiga— “ahora están cediendo y mejorando” y que el gobernante lleva 24 horas sin fiebre. Sin embargo, dijo que Donald está tomando aspirinas, que reduce la temperatura corporal y tiende a enmascarar o mitigar los síntomas.

“Él está excepcionalmente bien de ánimo”, expresó otro médico, Sean Dooley. Informó que el corazón, el riñón y el hígado del mandatario están funcionando normalmente y que él no estaba teniendo dificultades para respirar ni para caminar.

Por la tarde, Conley expresó que Trump estaba caminando en la suite presidencial del hospital y ejerciendo sus funciones plenamente. “Si bien no está totalmente a salvo, los médicos están cautelosamente optimistas”, indicó.

El mandatario publicó un video desde el hospital, y defendió su decisión de seguir haciendo campaña en persona en medio de la pandemia.

Indican que Melania Trump permanece sana, con solo una tos leve y dolor de cabeza y que el resto de la familia se encuentra bien y dio negativo en la prueba del SARS-CoV-2.

En las últimas horas el líder estadounidense recibió el apoyo de sus simpatizantes en el Centro Médico Walter Reed.

to all of the Great American Patriots who have come out tonight, in support of @realDonaldTrump at Walter Reed Medical Center. We’ll all get through this, TOGETHER! #MAGA pic.twitter.com/MkM1XWSpdQ

— Dan Scavino (@DanScavino) October 4, 2020