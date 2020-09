Un millón de decesos en el mundo es bajo: epidemiólogo sueco

AP

El principal epidemiólogo sueco, más conocido por ser el hombre detrás del muy debatido enfoque de mantener abiertas grandes partes de la sociedad en Suecia pese a la pandemia de COVID-19, aseguró el lunes que el casi millón de decesos en el mundo relacionados con el virus “es un número bastante pequeño en comparación con muchas otras enfermedades que causan la muerte”.

Mientras al comienzo de la pandemia la mayor parte de Europa pidió a su población cerrar escuelas, restaurantes, gimnasios e incluso fronteras, la gente en Suecia siguió disfrutando de muchas libertades.

Lockdown disproportionate & has failed, it isn’t a long-term solution.

Time to change course before country ruined

Anders Tegnell and the Swedish Covid experiment https://t.co/SE9vD7Wltj pic.twitter.com/DePzoFAYC4

— help (@scotlandwakeup) September 28, 2020