Alemanes protestan por restricciones por el coronavirus

AP

Cientos de personas se manifestaron el domingo en el centro de Düsseldorf contra las restricciones del coronavirus impuestas por el gobierno y a favor de otras causas.

Las personas ondeaban letreros con frases como: “fin al pánico, la pandemia corona es una mentira” y “rebeldes corona”, mientras se reproducían canciones criticando las restricciones debido al COVID-19.

