EUA restablece sanciones a Irán; resto del mundo se opone

AP

El gobierno del presidente Donald Trump informó que todas las sanciones de Naciones Unidas contra Irán han sido restablecidas, una medida que la mayoría del resto del mundo considera ilegal y monta el escenario para una confrontación potencialmente desagradable durante la Asamblea General anual del organismo mundial.

Washington anunció que su activación del mecanismo “de reimposición” para la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que consagró el acuerdo nuclear de Irán de 2015 había entrado en vigor a las 8:00 de la noche hora de este de Estados Unidos.

Virtually all @UN sanctions have returned on Iran, the leading state sponsor of terrorism and anti-Semitism. This includes a permanent extension of the arms embargo. This is great news for peace in the region!

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 20, 2020