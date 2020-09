“El brote de coronavirus está fuera de control”: ONU

El brote de coronavirus está fuera de control, expresó Antonio Guterres, secretario General de la ONU en conferencia de prensa.

Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dijo que el brote del nuevo coronavirus “sigue estando fuera de control”, con casi un millón de muertes por la enfermedad.

“La crisis de la pandemia es diferente a cualquier otra crisis de nuestra vida y, por lo tanto, este año la Asamblea General también será diferente a cualquier otra”, indicó, señalando que pronto la humanidad superará el millón de vidas perdidas.

