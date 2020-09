Francia lanza gran plan de rescate económico

El gobierno de Francia anunció un plan de 100.000 millones de euros (180.000 millones de dólares) para crear empleos, salvar empresas en dificultades y sacar al país de su depresión económica más grave desde la Segunda Guerra Mundial, esto ante un escenario de un nuevo brote de coronavirus COVID-19.

Informaron que parte de los fondos está destinado a traer la fabricación de equipos médicos de vuelta a las plantas francesas, producir electricidad a partir del uso de hidrógeno, ayudar a museos y la industria del cine, capacitar a los jóvenes para trabajos propios del siglo XXI y contratar más personal en las oficinas de desempleo.

El gobierno de Francia a raíz del coronavirus impuso una cuarentena estricta de dos meses que casi congeló la economía, pero frenó la propagación del contagio, ante ello han gastado cientos de miles de millones de euros en ayuda de emergencia contra esta enfermedad.

#FranceRelance est un plan d’investissement pour préparer la France de 2030. Notre objectif est de créer les emplois qu’attendent les Français, de retrouver notre compétitivité ainsi que notre croissance et d’avoir une économie plus verte et décarbonée. pic.twitter.com/t9hVmyCOfH

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) September 3, 2020