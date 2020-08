Grupos de mujeres combatirán ataques contra Kamala Harris

Grupos advierten a la prensa que circulará información falsa en internet y redes sociales para desacreditar a la candidata a la vicepresidencia

AP

Grupos de mujeres estaban preparando una campaña para frenar la cobertura sexista y la desinformación sobre Kamala Harris luego de que el candidato demócrata Joe Biden la eligiera como su compañera de fórmula. Argumentan se avecinan meses de calumnias y ataques “brutales” vía internet.

Los grupos pusieron a la prensa sobre aviso en días recientes de que iban a denunciar sesgos, la campaña se llama “We Have Her Back” (La Apoyamos) y establecieron un “centro de comando” para refutar los ataques sexistas y difamaciones cuando ocurran.

Minutos después del anuncio del nombramiento de Harris el martes, circuló información falsa en redes sociales, diciendo que la legisladora demócrata llamó “racista” a Biden y que ella no era elegible para ser vicepresidenta.

Los grupos femeninos dicen que sus esfuerzos están motivados por el sexismo que enfrentó Hillary Clinton por parte de Donald Trump, algunos de sus partidarios y los medios durante la campaña del 2016.

“Esta vez entendemos los patrones y esta vez tenemos la estructura organizativa para responder”, dijo Shaunna Thomas, directora ejecutiva del grupo feminista UltraViolet, que publicó una guía de 32 páginas para la prensa junto con una coalición con grupos como Color of Change PAC, Planned Parenthood Votes y Women’s March.

Aunque los grupos han sido dirigidos mayormente por demócratas, sus gestiones son respaldadas por grupos bipartidistas y algunos republicanos. El centro de comando denunciará sesgo y desinformación contra mujeres en ambos partidos en las boletas, dijo Tina Tchen, directora general de Time’s Up Now, que combate el acoso sexual en los lugares de trabajo.

Los grupos dicen que es de esperar un escrutinio intenso de los nominados a vicepresidente, pero que las mujeres son a menudo criticadas injustamente, siendo calificadas de excesivamente emocionales, débiles o poco calificadas, o por su apariencia y su comportamiento, en maneras en que no son cuestionados los hombres. Los ataques, que incluyen calumnias y amenazas de violencia por internet, no solamente dañan las campañas, sino que disuaden a mujeres de presentarse a cargos públicos.

La republicana Christine Todd Whitman, exgobernadora de Nueva Jersey, dijo que la compañera de fórmula de Biden será el centro de una “fea” campaña en redes sociales por parte de acosadores online. “Va a ser brutal porque esas plataformas permiten a la gente hacer cosas anónimamente, decir cosas anónimamente”, dijo Whitman.

Harris, fue víctima de desinformación online por más de un año que dice que no es elegible para la presidencia porque no nació en Estados Unidos. Más recientemente, usuarios de Facebook añadieron un nuevo giro a la desinformación: dado que ella no es elegible para ser mandataria, si Biden no finaliza su término su remplazo sería automáticamente la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

Eso no es cierto: Harris es ciudadana estadounidense por nacimiento y por tanto elegible para ser presidenta, pero la desinformación fue compartida por miles de usuarios de Facebook. Esta red social ha etiquetado los mensajes como falsos, pero no los ha retirado de su plataforma.

Los más recientes ataques a la ciudadanía de Harris fueron resaltados en una carta de más de 100 legisladoras de todo el mundo que fue enviada al director general de Facebook, Mark Zuckerberg, y la directora de operaciones Sheryl Sandberg. El grupo les pidió retirar la desinformación, además de mensajes o cuentas que amenacen a mujeres.